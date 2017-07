Luis Muriel sarà un nuovo giocatore del Siviglia. L'attaccante colombiano della Sampdoria, dopo il rinnovo di poche settimane fa, è pronto a lasciare Genova: ad annunciare l'accordo definitivo tra le parti lo stesso club di Liga, che così ha scritto sul proprio sito ufficiale: "Il Siviglia e la Sampdoria hanno trovato un principio di accordo per il trasferimento di Luis Fernando Muriel, in attesa che l'attaccante colombiano passi le visite mediche e firmi con il club per 5 anni". Un quinquennale, dunque, per il centravanti blucerchiato, che ha segnato 43 gol in due stagione e mezzo a Genova. Al club di Ferrero andranno 20 milioni di euro per il cartellino del classe 1991, a cui va aggiunto il 20% della cifra della possibile rivendita.

Si chiude Kownacki, proposto Boudebou

In attesa dell'ufficialità di Kownacki, Caprari e Murru la Samp non ha intenzione di fermarsi. Sempre blucerchiati protagonisti: offerta al Gremio per il giovane Luan, attaccante esterno classe '93; mentre per la trequarti - dove è ancora in piedi l'affare Sneijder - è stato proposto Ryad Boudebouz. Fantasista classe '90, gioca al Montpellier dal 2015 e l'anno scorso piaceva anche alla Lazio. Al momento è solo un'idea, una suggestione. Boudebouz era in trattativa coi biancocelesti appena l'estate scorsa, ma alla fine il tutto si è concluso con un nulla di fatto. Trequartista, anche esterno, ha sempre giocato in Francia (Sochaux, Bastia, ora il Montpellier) e adesso aspetta l'occasione giusta. E' stato proposto alla Sampdoria, Giampaolo ci pensa.