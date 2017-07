Dal Napoli di Mertens sulla Gazzetta dello Sport: "Faremo male a tutti". Fino al mercato della Juve: "Se ci sei, batti un colpo". Senza contare l'intervista di Ancelotti al Corriere dello Sport. "Io, la Champions, il Bayern e l'Italia". Questo ed altro sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani. Tanto mercato comunque, il filo conduttore di ogni titolo. Apre il Corriere: "Allegri aspetta Douglas Costa e Bernardeschi". I bianconeri, infatti, hanno formulato una prima offerta alla Fiorentina per il classe '94 (42 milioni), mentre stanno cercando di stringere per l'esterno brasiliano del Bayern Monaco. Settimana decisiva per il doppio colpo sugli esterni.

Biglia al Milan, ci siamo?

Biglia non parte per il ritiro di Auronzo e... aspetta il Milan. Questo il titolo della Gazzetta dello Sport sul regista argentino, con la Lazio che chiede 20 milioni e i rossoneri pronti ad offrirne 14. L'ex Anderlecht non si è presentato in Paideia per le visite mediche, altre 48 ore per decidere. Intesa vicina. Sempre sulla Gazzetta, spiccano le interviste esclusive di Mertens - "Io, folgorato da Sarri" - ed Enrico Chiesa, papà di Federico: "Non molla mai, ha tanta personalità". Uno dei talenti più importanti del nostro calcio, esterno classe '97 della Fiorentina di Pioli. Un passaggio anche sull'Inter dei giovani, pronta a prendere Colidio e Cecchini. Spazio anche al Venezia di Pippo Inzaghi, in ritiro a Sappada e pronto per la Serie B: "Noi una mina vagante".

Matuidi, prossimo colpo della Juve?

Douglas Costa, Bernardeschi e Matuidi. La Juve sogna in grande e punta il francese, secondo Tuttosport è lui il prossimo obiettivo per il centrocampo di Max Allegri. Il suo agente Mino Raiola sta spingendo per portarlo via dal Psg, mentre Bernardeschi - sempre secondo il quotidiano di Torino - è atteso entro il 17 luglio. Capitolo Torino: nel ritiro di Bormio con Donsah, mentre si sta ancora trattando per Duvan Zapata e Mbaye Niang. Si lavora. Sul "Quotidiano Sportivo" infine, spazio ad un'intervista ad Alberto Zaccheroni: "Juve, se ci sei batti un colpo - si legge in prima pagine - sul mercato i bianconeri sono indietro".

Dall'estero: Paulinho al Barcellona, Besiktas su Diego Costa

Non solo Italia, non solo Serie A. Il mercato corre veloce anche all'estero, soprattutto in casa Barcellona. Su Sport e Mundo Deportivo, infatti, non si parla d'altro: trovato l'accordo per Paulinho, centrocampista classe '88 del Guanghzou. "Spero di firmare entro questa settimana" ammette il brasiliano in esclusiva su "Mundo" - è un'opportunità unica per me". Quattro anni di contratto e nuova sfida personale, Paulinho "se va" al Barcellona. "As", invece, titola su Cr7: il portoghese si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di iniziare la nuova stagione; col Real Madrid che si assicura le prestazioni di Dani Ceballos, uno dei talenti più forti in circolazione. Altro? Il Besiktas punta Diego Costa - ex obiettivo del Milan - mentre l'Equipe apre con le parole di Verratti, talento classe '92, che ha dichiarato di voler restare al Psg.