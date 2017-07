Dopo le cessioni, ora per il Roma è tempo di dare un'accelerata al mercato in entrata. Le priorità sono rappresentate dal difensore centrale e dall'attaccante, per riempire gli spazi lasciati vuoti dalle partenze di Rudiger e Salah. Nel reparto difensivo il primo nome della lista è quello di Matija Nastasic. Una stagione nella Fiorentina nel 2011/2012 per lui, poi le esperienze con Manchester City e Schalke 04. Ed ora il possibile ritorno in Italia, che si avvicina sempre più. Monchi ha già espresso il suo gradimento per il calciatore pubblicamente e continua a trattare. I contatti sono frequenti con l'agente del calciatore Ramadani, che sta lavorando per far sì che lo Schalke 04 abbassi le sue pretese: i tedeschi, infatti, sono partiti da una valutazione iniziale di 20 milioni di euro. Ed il giorno giusto per la chiusura potrebbe essere giovedì.

Si avvicina Defrel

Per l'attacco, invece, il nome seguito dalla Roma è quello di Gregoire Defrel, che Eusebio Di Francesco rivorrebbe con lui dopo l'esperienza al Sassuolo. Si continua a lavorare per ridurre la distanza emersa nel primo incontro tra i club, ma i neroverdi stanno abbassando le pretese iniziali. Per ora, la Roma, è arrivata ad un'offerta di 20 milioni. Il fatto che il Sassuolo stia abbassando le pretese, però, avvicina Gregoire Defrel ai giallorossi.