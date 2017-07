L'Inter anche quest'anno ripartirà dal suo capitano, Mauro Icardi. L'argentino sarà il punto fermo dei nerazzurri, ma forse non avrà più Perisic a fargli gli assist, essendo il croato sempre più in orbita Manchester United: "Se qui non è contento meglio che vada via - dice Icardi -. Se invece è felice deve restare. Deve pensare solo a se stesso, io non gli ho detto nulla". Il numero 9 dell'Inter commenta poi l'arrivo in casa nerazzurra di Borja Valero: "In fase offensiva ci aiuterà tantissimo con i suoi assist, ma sarà prezioso anche in fase di interdizione. Meglio Spalletti o i 7 acquisti del Milan? Siamo felici del nostro nuovo allenatore, poi ci penserà la società a fare un buon mercato. Non ho ancora avuto modo di confrontarmi molto in campo con il mister perché l'infortunio accusato a fine stagione mi costringe ancora a stare fuori. Si vede però che è carico e che ha in mente grandi cose. Spero di tornare presto a lavorare in compagni". In conclusione infine una battuta sugli obiettivi personali e di squadra: "Vogliamo riscattare l'ultimo campionato che è stato molto deludente. L'obiettivo è andare in Champions. 30 gol? Non mi piace dare numeri prima di iniziare".