Leonardo Bonucci ma non solo, perché il mercato del Milan non si ferma all’ormai ex difensore della Juventus: la società rossonera ha infatti chiuso anche per Lucas Biglia, centrocampista argentino arrivato alla corte di Vincenzo Montella dopo settimane di trattative tra Fassone, Mirabelli e il presidente biancoceleste Claudio Lotito. 17 milioni più tre di bonus, questa la cifra che ha messo d’accordo le due società: Biglia ha lasciato nella mattinata di venerdì il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore per far ritorno per qualche ora a Roma, poi alle 23.02 precise sempre di venerdì il suo arrivo all’aeroporto di Linate. Sciarpa rossonera al collo, sorrisi, selfie e le prime parole: "Felice, felice", quanto basta per far capire il suo stato d’animo. Biglia che nella mattinata di sabato sosterrà le visite mediche (insieme a Leonardo Bonucci) con il club rossonero e successivamente, a test ultimati, firmerà il contratto con il Milan.