Spalletti "freme" e Montella "gode". Le milanesi sono divise sul mercato: perché se da un lato i rossoneri possono contare su una campagna acquisti stellare, l'Inter di Spalletti stenta. Sabato la sconfitta per 2-1 contro il Norimberga in amichevole, squadra di Serie B tedesca; nel mezzo, inoltre, anche la questione-Perisic, volato in Croazia per un "problema ai denti". L'ex allenatore della Roma dichiara che "servono rinforzi, meglio se arrivano presto". Ma che al tempo stesso l'Inter "sarà nelle prime quattro squadre per la Champions". E Montella? "Mercato capolavoro, ecco come giocheranno le stelle del Milan". Non è ancora finita.



"SOS Spalletti". Juve su Emre Can

Il Corriere dello Sport mette in prima pagina l'ex mister della Roma: "Sos Spalletti". Con l'Inter battuta col Norimberga e ancora ferma sul mercato. L'allenatore lancia l'allarme: "Servono 3-4 giocatori, abbiamo fatto dei discorsi e ora serve mantenere la parola data. E Perisic allo United può portare Martial - attaccante classe '95 - in nerazzurro. Dall'Inter alla Roma, da Brunico alla tournee americana dei giallorossi: sabato l'incontro a Trigoria tra la Roma, Nainggolan e il suo agente Alessandro Beltrami per il rinnovo di contratto. Incontro positivo e passi avanti. Tuttosport, infine, si concentra su Montella: "Hai voluto la bicicletta? Ora pedala". Il Milan ha avuto a disposizione una squadra stellare e adesso è condannato a fare bene. Per la Juve "Emre Can dovrebbe essere il colpo in canna", mentre Mihajlovic aspetta rinforzi. Capitolo Lazio infine: Lucas Leiva si appresta a sbarcare a Roma in serata e a diventare il nuovo rinforzo per il centrocampo di Inzaghi: lunedì fissate le visite mediche, poi partirà per Auronzo.

Paulinho e Verratti per il Barcellona. Chelsea su Higuain

Il mercato corre veloce pure all'estero. E in Spagna: secondo Sport, infatti, il Barcellona spera di ingaggiare sia Paulinho - centrocampista classe '88 del Guangzhou - che Marco Verratti, regista del Psg classe '92 ormai da tempo nel mirino dei blaugrana. Riguardo il primo, comunque, il Barcellona tratterà direttamente col presidente dei cinesei, mentre per quanto riguarda l'ex Pescara si spera in dei movimenti di mercato del Psg per tornare alla carica. Tra le altre pagine sportive di Spagna spopola la Muguruza, nuova "regina di Wimbledon". Su Marca si parla del sostituto di Douglas Costa: nel mirino Aubameyang (prima scelta del Milan per l'attacco), Alvaro Morata o Gonzalo Higuain, centravanti della Juve Campione d'Italia.