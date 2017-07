Un calciomercato da protagonista assoluto, grandi manovre in casa Milan che non sono di certo concluse: società rossonera che continua a lavorare per regalare a Vincenzo Montella un nuovo attaccante, con il nome del Gallo Belotti in cima alla lista dei desideri, specialmente dopo le difficoltà per arrivare ad Aubameyang (dichiarato incedibile dal Borussia Dortmund) e Morata (sempre più vicino al Chelsea di Antonio Conte). Movimenti in entrata così come in uscita, con un occhio sempre vigile a blindare i talenti già presenti in rosa. E proprio in quest’ottica sono parole importanti quelle pronunciate dal direttore sportivo rossonero Massimiliamo Mirabelli dalla Cina, dove si trova attualmente a seguito della squadra impegnata nella tournée asiatica: “Suso e Locatelli sono incedibili, in particolare con Suso rinnoveremo presto. Se non l'abbiamo fatto prima è perché avevamo altre priorità", ha ammesso il dirigente del Milan, che ha così spazzato definitivamente via ogni voce in merito ad eventuali partenze sia per lo spagnolo che per il giovane centrocampista italiano.