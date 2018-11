Sulle nevi di casa la statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto in 1.43.25 lo slalom speciale di Coppa del Mondo di Killington. Alle sue spalle la slovacca Petra Vlhova in 1.43.82 e la svedese Frida Hansdotter in 1.44.33. Ancora una volta indietro le azzurre, sempre in difficoltà in questa disciplina. E' infatti uscita, dopo una buona partenza nella seconda manche, la trentina Chiara Costazza e così in classifica c'è solo la valtellinese Irene Curtoni 11/a in 1.47.45.

Per Mikaela Shiffrin, a 23 anni, é la 45/a vittoria in coppa, la 34/a in slalom speciale dove eguaglia la svizzera Vreni Schneider. Ancora un successo e Mikaela sarà al livello dell'austriaca Marlies Schild che è la slalomista più grande di tutti i tempi con 35 vittorie. Nel palmares dell'americana ci sono poi due ori olimpici e tre titoli mondiali. Mikaela, detentrice della Coppa del mondo, consolida intanto il suo primato nella classifica generale con 310 punti. La Coppa del Mondo donne si sposta ora in Canada, a Lake Louise, nello stato dell'Alberta, sulle Montagne rocciose. Da venerdì a domenica sono in programma due discese ed un superG. Per l'italia torna in pista Federica Brignone, che sabato ha conquistato la vittoria nello slalom gigante.