Il 20 luglio non è solo il 50° anniversario della missione Apollo 11, ma è anche il giorno di Luca Parmitano. L’astronauta di origini catanesi è diventato il primo italiano ad assumere il comando della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) all’interno della missione Beyond che ambisce a portare l’esplorazione spaziale a un altro livello, "oltre" l’orbita terrestre, come suggerito dal nome del progetto.

La navetta Soyuz

Parmitano è partito col russo Aleksander Skvortsov e con lo statunitense della Nasa Andrew Morgan a bordo della navetta russa Soyuz, lo stesso mezzo spedito nello spazio il 28 maggio 2013 quando l’astronauta è partito per il suo primo viaggio. La missione prevedeva che Parmitano facesse anche almeno due passeggiate spaziali: quella del 9 luglio 2013 gli è valsa il record di primo astronauta italiano a fare attività extraveicolari. Il lancio è avvenuto alle 18.28 italiane dal cosmodromo russo di Baikonur in Kazakhstan. L’astronauta originario di Paternò è pronto per una nuova sfida.

Curriculum e Catania

Nel suo curriculum Parmitano può vantare più di 2000 ore di volo, è qualificato su oltre 20 tipi di aerei ed elicotteri militari e ha compiuto voli su oltre 40 tipologie di velivoli. Sulla sua pagina Facebook, a poche ore dalla partenza l'astronauta ha scritto: «Il mio pianeta mi osserva e mi saluta, e io ringrazio in silenzio, nel silenzio dal quale sono avvolto». Parmitano torna nello spazio pensando anche al suo Catania, che già aveva supportato a distanza durante la missione del 2013.