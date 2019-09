Frank Chamizo, ai Mondiali di lotta di Nur-Sultan, in Kazakistan, vola in finale e si qualifica per l'Olimpiade di Tokyo del prossimo anno. L'azzurro, numero uno del ranking nei 74 kg, ha ottenuto la qualificazione grazie al successo nei quarti per 5-0 contro il padrone di casa, il kazako Daniyar Kaisanov. Poi in semifinale ha sconfitto il francese Zelimkhan Khadjiev per 4-1. Domani l'azzurro, alla ricerca del terzo titolo mondiale in altrettante categorie di peso si giocherà la medaglia d'oro contro il russo Zaurbek Sidakov, che ha sconfitto lo statunitense Joardan Burroughs. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono così a 127 (64 uomini, 63 donne).