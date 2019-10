Comincia da Prato l’avventura umana e sportiva di Jury Chechi, che alle elementari si innamora della ginnastica e scrive in un tema “da grande voglio vincere le Olimpiadi”. Comincia all’Etruria con Tiziano Adolfetti, continua a Varese con Bruno Franceschetti, azzurro ai tempi di Menichelli, per il salto di qualità. A 15 anni Jury entra in convitto per studiare anche da campione. Con lui in Nazionale compagni che, in quegli anni, formeranno un gruppo fortissimo, di cui lui risulta essere la punta. Un percorso da predestinato con la differenza che i predestinati, per definizione, non dovrebbero trovare troppi ostacoli sulla propria strada.

Barcellona 1992: il tendine di Achille lo tradisce a un mese dalle Olimpiadi. E’ l’astro nascente della ginnastica mondiale, tre medaglie quasi sicure: corpo libero, anelli e concorso generale. Tutto sfumato in un attimo. Non solo, anche tutta una carriera messa in discussione. Nonostante l’operazione, Jury Chechi non torna strutturalmente lo stesso di prima. Come corpoliberista non può più eccellere ed ecco dunque la trasformazione in specialista degli anelli. Il Signore degli Anelli, un titolo probabilmente scontato al quale lui, da appassionato tolkieniano, rimarrà sempre particolarmente legato.

Passano quattro anni, nel frattempo Jury torna e, agli anelli, vince un mondiale dopo altro: alla fine saranno cinque consecutivi. L’appuntamento più importante è però quello olimpico e qui la tensione si fa sentire. Tra le qualificazioni e la prova finale passano cinque giorni di autentica passione. In allenamento sembra bloccato, ma a pochi istanti dall’esercizio, parlando con Bruno Franceschetti (nella foto qui sotto), il suo mentore, trova consapevolezza. “Ho scelto di non aver paura”. E la performance è da fenomeno.