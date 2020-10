Due positivi, Italia del canottaggio in quarantena

L'intera spedizione azzurra del canottaggio che ha partecipato agli Europei di Poznan è in isolamento domiciliare dopo che due atleti sono stati trovati positivi al Covid-19. In più ci sono altri due "non negativi" al tampone rapido, che dovranno essere valutati con il test sierologico. Si tratta di 89 persone tra atleti, tecnici e dirigenti, compresi i giornalisti al seguito dell'Italia nella rassegna continentale in Polonia.