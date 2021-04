Cala il ritmo, cala anche il rendimento di Justin Rose, ma alla fine del secondo giro del Masters il risultato non cambia. È sempre l’inglese il leader della graduatoria, alla ricerca della prima giacca verde della carriera. Ma ora il vantaggio, rispetto alla prima giornata, si è assottigliato e gli inseguitori, anche se tra loro non sono tanti quelli favoriti dai pronostici della vigilia, sono più vicini. Quelli più vicini in assoluto sono gli americani Will Zalatoris e Brian Harman, quelli più pericolosi sono Justin Thomas e Jordan Spieth: entrambi già capaci di vincere in un major, il texano addirittura già vestito di verde nel 2015. Per provare a vincere ci sono ancora anche Dechambeau, che ha recuperato il brutto primo giro con un bellissimo 67, giocando il suo solito golf da bombardiere, ma anche quelli come Shane Lowry, Tommy Fletwood o Jon Rahm hanno solo 7 colpi dal vertice.