Già nella prima Mayer era sembrato in grandissima forma: prima i due record personali su 100 e lungo (10″55 e 7,80), poi un fenomenale lancio a 16,00 nel peso, un ottimo 2,05 nell’alto e un 48″42 sui 400 a pochi centesimi dal suo primato personale, per un totale di 128 punti in più rispetto al suo miglior risultato di sempre nella prima giornata. Nella seconda, poi, come suo solito, Mayer è riuscito a fare ancora di più la differenza: 110 ostacoli in 13″75 con -1,1 di vento, poi il fenomenale 50,54 al disco (primato personale in un decathlon), che lo fa passare in vantaggio, almeno virtualmente, rispetto al percorso di Eaton a Pechino 2015, l’evento del precedente record del mondo. Nell’asta, la differenza tra il francese e l’americano aumenta a 80 punti: contro il 5,20 di Eaton a Pechino, arriva il 5,45 di Mayer (primato personale in un decathlon), che per risparmiar energie, dopo una prima prova a 5,55, si ferma. Un po' di riposo, prima della prova finale che completa una giornata da incorniciare: 71,90 nel giavellotto (terzo record personale assoluto) e ben 205 punti di vantaggio sul record del mondo di Eaton. Il decathlon ha un nuovo fenomeno.