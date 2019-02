Lutto per l'atletica italiana. A soli 51 anni - rende noto la Fidal - è mancata oggi Maura Viceconte, stella della maratona azzurra tra gli anni '90 e primi anni 2000. Bronzo agli Europei di Budapest 1998, la piemontese è stata primatista assoluta della distanza e ancora detiene il record italiano dei 10.000 metri. Nata a Susa (Torino), l'atleta è ricordata dalla Fidal come "figura di notevole rilievo nel panorama fondistico nazionale ed internazionale", capace di imporsi in numerose maratone di assoluto rilievo: in carriera ha colto successi a Venezia, Montcarlo, Carpi, Roma, Vienna (quando corse in 2h23:47, al tempo la cifra del record nazionale), Praga e Napoli. Terminata la carriera agonistica, Maura dovette confrontarsi per lunghi anni con la malattia. Lo scorso novembre aveva promosso un docufilm sulla sua vita, "La vita è una maratona - La corsa il modo di vivere", che le aveva permesso di tornare a confrontarsi con amiche e avversarie del tempo. Secondo fonti locali, l'ex atleta olimpica si sarebbe tolta la vita nella sua casa a Chiusa San Michele (Torino).