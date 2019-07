Si chiama Edward Pingua Zakayo, è nato a Narok in Kenya ed è una delle promesse dell’atletica mondiale. Già medaglia di bronzo ai Giochi del Commonwealth del 2018, Zakayo si sta consacrando nelle lunghe distanze (5000 metri) con l’obiettivo di aiutare la madre ridotta in condizioni di povertà e finanziare la sua istruzione. Una storia di riscatto che, nella sua disciplina, l’ha visto trionfare pure ai Campionati Mondiali Under 20 del 2018 (a Tampere in Finlandia) e nell’appuntamento africano del 2018 ad Asaba in Nigeria. A curriculum anche l’oro nell’edizione Under 20 del continente, traguardi che hanno spinto il Benfica a tesserarlo a livello di club. E proprio la società portoghese d’atletica ha fatto chiarezza su una vicenda che da tempo coinvolge il corridore keniota.

Zakayo ha 17 anni: il Benfica presenta il certificato di nascita

Nelle ultime settimane non sono mancate speculazioni sull’effettiva età di Edward, 17enne che per aspetto fisico e tratti somatici faceva discutere i più scettici. Una vicenda che ammette dei precedenti nel mondo dello sport in materia di atleti africani, tuttavia è stato lo stesso Benfica ad archiviare la controversia: la società ha infatti presentato il certificato di nascita e il passaporto di Zakayo, documenti pubblicati dal quotidiano portoghese Record che hanno fatto luce sulla realtà. È infatti possibile notare come il ragazzo sia nato ufficialmente il 25 novembre 2001, certificato di nascita registrato nel marzo del 2016 quando Edward aveva 14 anni. Un mistero definitivamente accantonato dopo le tante voci che recentemente hanno fatto parlare in Portogallo, capitolo archiviato per la nuova stella dell’atletica che diventerà 18enne il prossimo novembre.