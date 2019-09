Dovrebbe essere sbagliato ridurre un meeting come il memorial Ivo Van Damme a un solo personaggio, ma quando sei di fronte a un atleta come Noah Lyles si può fare tranquillamente un’eccezione. Stagione formidabile per il ventiduenne ragazzo di Jacksonville, in quella Florida che sembra una catena di montaggio di sprinter. Quest’anno ha cominciato vincendo sui 100 a Shangai, andandosi poi a prendere pure il diamante nella finale di Zurigo. Ma il suo territorio di caccia rimangono i 200 metri, quel rettilineo conclusivo dove lui si stacca del resto del mondo, e quelli dietro sono atleti che flirtano sempre sui 20 secondi.

Il capolavoro a Losanna, 19.50 per prendersi il record del meeting che apparteneva a Sua Maestà Usain Bolt, diventando anche il quarto nella lista di ogni tempo. Davanti a lui, oltre al divino giamaicano, solo Yohan Blake e Michael Johnson.

Bruxelles, con quelle curve molti dolci che favoriscono il ritmo sin dall’avvio, potrebbe essere l’ideale per scalare ancora un po’ la graduatoria di sempre, magari anche solo per scendere ancora un po’ nella prestazione e chi pronostica un 19.4 non è da considerarsi un’ottimista. Se poi Lyles evitasse quel gesto prima della partenza che mima l’estrazione della pistola dalla fondina, non la migliore idea per chi viene da un paese che delle armi fa un pessimo uso, ecco, a quel punto l’applauso sarebbe completo.

L’appuntamento è per questa sera, venerdì 6 settembre, diretta su Sky Sport Arena dalle 20, anche con Elena Vallortigara nell’alto a verificare la caviglia infortunata a inizio stagione e l’elettrica Ayo Folorunso nei 400 ostacoli. Macchie d’azzurro in mezzo al probabile show di Lyles.