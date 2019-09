Una chiacchierata con Stefano Sottile alla vigilia dei Mondiali di Doha. Curiosità, gusti e sogni dell'atleta azzurro.

Nome: Stefano

Soprannome: Sotty

Nato a Borgosesia il 26/01/1998 (21 anni)

Segno zodiacale: Acquario

Altezza: 184 cm

Occhi: azzurri

Specialità: salto in alto



Record: PB 2.33 - SB 2.33

Il tuo idolo sportivo

Bolt

Quando hai capito di avere i superpoteri?

Ero piccolino, avevo saltato 1.34 e mi sono sentito fortissimo :)

E ricordi il momento in cui hai realizzato per la prima volta di poterti dedicare da professionista alla tua specialità?

La prima volta che ho realizzato che avrei potuto iniziare a dedicarmi come professionista all'atletica e stato quando ho saltato 2.20 la prima volta e poi nello stesso anno ho vinto i mondiali U18.

Quali altri sport segui?

Oltre all'atletica seguo un pochino il basket

Film preferito

Non ce n'è solo uno ahahah scelta difficile ma mettiamo "Focus niente è come sembra" con will Smith (ne ho visto un pezzo oggi) poi ci sarebbe anche "Interstellar", "The equalizer", "Escape Plane fuga dall'inferno". Non sto ad elencarli tutti ahaha. Ma sono sullo stesso livello siccome di generi diversi.

Serie tv

"Flash", "Arrow", "The vampire diaries".

Hobby

Mi piace l'informatica ma non ci dedico troppo tempo

La tua canzone del 2019

"There goes my miracle" di Bruce Springsteen

Ultimo libro letto

Forse Harry Potter

Viaggio dei sogni

Non so bene perché mi piacerebbe andare in America ma forse preferirei Australia. Secondo me Australia deve essere un continente bellissimo poi si può valutare solo vedendo dal vivo.

Frase preferita/motto

Questa la salto* che non ho in mente niente ahahah (*non era voluta, ndr)

Cibo preferito

Pizza e kebab, ma una pizza kebab che comprende entrambi è il top!

Un tuo pregio

Forse simpatia, ma lo devono dire gli altri

Un tuo difetto

Sono sempre stanco

Una cosa che non sopporti

Non sopporto i ritardi di Trenitalia

Cosa ti aspetti da Doha?

Doha? Sono già entusiasta di andarci. Spero in una finale (non impossibile ma neanche facilissima).