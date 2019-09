Una chiacchierata con Lorenzo Perini alla vigilia dei Mondiali di Doha. Curiosità, gusti e sogni dell'atleta azzurro.

Nome: Lorenzo

Soprannome: Lollo, Wolverine azzurro

Nato a: Milano il 22/07/1994 (25 anni)

Segno zodiacale: Cancro

Altezza: 186 cm

Occhi: verdi/marroni

Specialità: 110 ostacoli e uova al tegamino

Record: 13.46 PB e SB

Idolo sportivi:

Pietro Mennea, Prof. Burioni, Goku

Quando hai capito di avere i superpoteri?

Quando i miei mi hanno confessato di essere stato morso da un ragno radioattivo quando ero piccolo

Ricordi il momento in cui hai realizzato per la prima volta di poterti dedicare da professionista all'atletica?

Da ragazzino scommisi con mio padre una Playstation 3 in cambio del personale nei 200. Vinsi la scommessa. Da quel giorno capii che dall’atletica si poteva guadagnare qualcosa: dopo vari anni di professionismo posso finalmente comprare almeno due Playstation da solo.

Quali altri sport segui?

Avulsione agonistica di denti del giudizio vale? Il problema è che non riesco ad affezionarmi a uno sport, a parte l'atletica che seguo per "obbligo". Forse per mancanza di tempo, non lo so. Avevo iniziato col calcio, poi però ho visto un po' quel mondo e mi è passata la passione...

Film preferito

Forrest Gump, Alex l’ariete

Serie tv

Dr. House, How i Met Your Modem

Hobby

Vendere stufe agli abitanti di Doha

La tua canzone del 2019?

"Another one bites the dust", Queen

Ultimo libro letto

"Un letto di leoni" di Ken Follet

Viaggio dei sogni

Piscina comunale di Busto Arsizio

Frase preferita/motto

"Nove dentisti su dieci raccomandano questo dentifricio"

Cibo preferito

Il coniglio della nonna, le lasagne della mamma, la pastina della mia ragazza

Un tuo pregio

Profumo anche dopo ore di allenamenti

Un tuo difetto

Non ne ho

Che cosa che non sopporti?

Chi pecca di superbia

Cosa ti aspetti da Doha

L'aria condizionata in camera.