Una chiacchierata con Matteo Galvan alla vigilia dei Mondiali di Doha. Curiosità, gusti e sogni dell'atleta azzurro.

Nome: Matteo

Soprannome: Teo

Nato a Vicenza il 24/08/1988 (31 anni)

Segno zodiacale: Vergine

Altezza: 1.82

Occhi: verdi

Specialità: 400m

Record: PB 45.12 / SB 45.59

Il tuo idolo sportivo:

Floyd Mayweather Jr (non per il suo flexare ma per l'approccio ai combattimenti che aveva e per non aver mai perso da professionista)

Quando hai capito di avere i superpoteri?

Sinceramente non ho mai pensato di avere i superpoteri, o meglio, se si può dire, il mio superpotere è stato la fortuna.

E ricordi il momento in cui hai realizzato per la prima volta di poterti dedicare da professionista alla tua specialità?

L'ho realizzato probabilmente nel momento in cui mi sono trovato ad essere il terzo 200metrista al mondo tra gli under 18.

Quali altri sport segui?

Un po' tutti gli eventi sportivi, niente in particolare

Film preferito

Tutti i film di Quentin Tarantino

Serie tv

Mr Robot

Hobby

I miei hobby variano con cadenza mensile, quello di questo mese è la patente nautica.

La tua canzone del 2019?

Coma Cose - Mancarsi

Ultimo libro letto

The Subtle Art of Not Giving a F*ck - Mark Manson

Viaggio dei sogni

India

Frase preferita/motto

Change is one of the most difficult things that we face, but change is inevitable. (Hopsin)

Cibo preferito

Bigoli (tipo di pasta veneta) con anatra

Un tuo pregio

Penso troppo

Un tuo difetto

Penso troppo

Una cosa che non sopporti

Il ritardo

Cosa ti aspetti da Doha?

Mi aspetto di tornare più motivato che mai per preparare le olimpiadi del prossimo anno.