Una chiacchierata con Roberta Bruni alla vigilia dei Mondiali di Doha. Curiosità, gusti e sogni dell'atleta azzurra.

Nome: Roberta

Soprannome: La Bruni

Nata a Roma l'8 marzo 1994 (25 anni)

Segno zodiacale: pesci

Altezza: 1.70

Occhi: marroni

Specialità: salto con l'asta

Record: 4.60 indoor e 4.52 outdoor

Il tuo idolo sportivo?

Yelena Isinbayeva

Quando hai capito di avere i superpoteri?

Sono sempre sta portata per lo sport, per lo sport in generale. Da piccola praticavo judo, sono arrivata alla cintura marrone, poi per pura casualità grazie a una sostituzione a scuola del mio attuale allenatore ho scoperto l’atletica e in particolare il salto con l’asta. Saltavo da subito con facilità, avevo un gesto innato nel salto, poi sono sempre stata una ragazza abbastanza folle e spericolata... quindi boh... Chiamiamoli super poteri hahahah

E ricordi il momento in cui hai realizzato per la prima volta di poterti dedicare da professionista alla tua specialità?

Dopo un anno di atletica (una volta alla settimana) ho vinto il mio primo titolo italiano cadette. Quindi ho pensato di poterci provare in modo più serio, grazie all’aiuto dei miei genitori e nonni che ogni giorno dopo scuola mi portavano a Rieti (io sono cresciuta in un paesino fuori Roma a circa 60km da Rieti) aspettandomi 2 ore... e poi vabbè, dopo il 4.60 indoor (facevo il 5° liceo) ho capito che il salto con l’asta sarebbe stata la mia professione e la mia quotidianità.

Quali altri sport segui?

Gli sport mi piacciono tutti, sono tutti belli e unici allo stesso tempo.

Il tuo film preferito?

Forrest Gump

Segui qualche serie tv?

Le odio hahaha, se proprio devo salvarne una salverei Grey’s Anatomy. Sono troppo lunghe da seguire e poi io non amo stare davanti alla tv o al pc troppo a lungo.

Hobby

Amo passare il tempo con gli animali, io amo il mondo animale, quindi ogni volta che posso vado ad aiutare in canile i piccolini più bisognosi di affetto.

La tua canzone del 2019

David Guetta ft. Anne Marie - Don’t leave me alone (Ton Staar Remix)

Ultimo libro letto o il prossimo che vorresti leggere

Manuale di etologia ahahahahah

Viaggio dei sogni?

Bora Bora

Frase preferita/motto

Il lavoro paga sempre

Cibo preferito

Pizza-Sushi. Scusa non so scegliere

Un tuo pregio

Sono trasparente

Un tuo difetto

Sono permalosa... a volte hahaha

Una cosa che non sopporti

La violenza sugli animali, l’indifferenza della sofferenza altrui, in ogni campo e poi…. LA SVEGLIA LA MATTINA.

Cosa ti aspetti da Doha

VIVERE questa esperienza in pieno. Entro in pedana con 0 pressioni e aspettative, voglio vivermi il mio primo mondiale con il sorriso e provare a fare il mio massimo. Sto molto bene, sia in campo atletico che psicologico, quindi farò di tutto per esprimermi al meglio. Coronare Doha con un bel PB non sarebbe male, e poi perché no la finale...