Una chiacchierata con Giovanna Epis alla vigilia dei Mondiali di Doha. Curiosità, gusti e sogni dell'atleta azzurra.

Nome: Giovanna

Soprannome: Giò oppure Giovi

Nata a: Venezia il 11/10/1988 (30 anni)

Segno zodiacale: bilancia

Altezza: 1.64cm

Occhi: neri

Specialità: maratona

Record: 2h 29' 11" PB e SB

Il tuo idolo sportivo?

Silvia Weissteiner

Quando hai capito di avere i superpoteri?

Quando da piccolina giocando a nascondino con i miei amici correvo anche più forte dei maschi :)

E ricordi il momento in cui hai realizzato per la prima volta di poterti dedicare da professionista alla tua specialità?

Quando sono entrata a far parte del Gruppo Sportivo della Forestale (ora C.S. Carabinieri) nel 2008.

Quali sport segui?

Ciclismo e pallavolo

Film preferito

Notting Hill

Serie tv?

La casa di carta

I tuoi hobby

Cucinare, leggere

La tua canzone del 2019?

Maradona y Pelé - Thegiornalisti

Ultimo libro letto

Isabel Allende - Paula

Viaggio dei sogni?

Isole Svalbard

Frase preferita/motto

"La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci"

Cibo preferito

Le crostate e la cioccolata.

Un tuo pregio

Testardaggine

Un tuo difetto

Testardaggine

Che cosa non sopporti

Il ritardo

Cosa ti aspetti da Doha?

Doha sarà la mia prima rassegna iridata in maratona quindi non mi aspetto nessun risultato in particolare se non quello di onorare al meglio la maglia azzurra.