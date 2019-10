Un Re di nome e di fatto. Il fuoriclasse azzurro dei 400 è un leader di sostanza, poche parole ma tanti fatti. Smaltita la delusione di non essersi qualificato per la finale della gara individuale, nono e primo degli esclusi per soli 8 centesimi, Davide Re si prende la rivincita e si carica sulle spalle i compagni della staffetta portandoli in finale. La 4x400 maschile chiude la prima batteria al terzo posto quindi con la certezza della qualificazione immediata tra le migliori otto del mondo senza nemmeno dover aspettare i tempi della seconda batteria. Per Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Matteo Galvani e Davide Re, in ultima frazione con una strepitosa rimonta, pure il tempo è di gran valore: 3’01”60, quinto tempo italiano all-time, a 23 centesimi dal record italiano. Da 22 anni una staffetta azzurra della 4x400 maschile non correva un crono simile. Azzurri dunque in finale con il settimo tempo totale, gli Usa sono i più veloci, unica nazionale a scendere sotto i tre minuti (2’59”89). L’appuntamento per la finale della 4x400 uomini è per domenica alle ore 20.30, sarà l’ultima gara nel programma dei Mondiali di Doha.

Fuori la 4x400 donne, che gran peccato

Per le azzurre della 4x400 il sogno della finale sfuma per 17 centesimi. L’Italia chiude al nono posto, è la prima delle escluse (3’27”57). Grande è il rammarico di aver compromesso la qualificazione durante il passaggio di testimone tra Ayomide Folorunso, in seconda frazione, e Giancarla Trevisan che in avvio della propria gara si scontra con la britannica Jodie Williams. Non c’è la volontarietà, sicuramente la britannica ha mancato di lucidità nel restare in pista dopo aver concluso la sua corsa senza invece scansarsi, ma questo fa parte del gioco delle staffette nel giro di pista. Un vero peccato per il quartetto azzurro Mariabenedicta Chigbolu, Giancarla Trevisan, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo che in questo 2019 ha raccolto un bottino importante, il bronzo agli Europei Indoor di Glasgow e il terzo posto alle World Relays di Yokohama lo scorso maggio.

Bene Luminosa Bogliolo, è in semifinale nei 100 ostacoli

Fremeva per gareggiare nei suoi ostacoli Luminosa Bogliolo, ha dovuto aspettare sette giorni prima di debuttare anche lei sulla pista di Doha. Lo ha fatto oggi con una prestazione molto convincente in batteria. La 24enne di Albenga, studentessa in Medicina Veterinaria, conferma la sua stagione di enorme crescita incorniciata, fin qui, dall’oro alle Universiadi di Napoli e dalla vittoria agli Europei a squadre di Bydgosczc . L’azzurra vince la sua batteria con un eccellente 12”80, ad un centesimo dal suo primato personale e soprattutto a quattro centesimi dal record italiano (12”76 di Veronica Borsi del 2013). La Bogliolo si qualifica dunque per le semifinali dei 100 ostacoli con l’undicesimo tempo totale, la più veloce è stata la nigeriana Tobu Amusan in 12”48. Domenica doppio appuntamento, alle h 18.05 le semifinali e poi alle 19.50 la finale. La speranza della ligure è di correre entrambe le gare, per entrare tra le migliori otto dovrà superarsi e correre al di sotto del record italiano: non sarà semplice ma Luminosa quest’anno è in uno stato di forma che può stupire.