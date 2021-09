Il campione olimpico intende cambiare strategia in staffetta: "Voglio correre la quarta frazione perché la gloria se la prende l'ultimo - spiega il 26enne in un'intervista al Corriere della Sera -. Tortu? Ora i ruoli si sono invertiti. Con lui c'è una sana rivalità"

Il suo nome, grazie all'exploit a Tokyo, è diventato leggenda: prima la medaglia d'oro nei 100 metri, poi quella nella staffetta 4x100. Marcell Jacobs si gode la fama e questa popolarità non gli dispiace affatto. "Mi piace da morire, ho sempre desiderato essere riconosciuto per la strada - racconta il velocista classe '94 in un'intervista al Corriere della Sera -. Trovo giusto sfruttare tutto ciò che può farmi conoscere, ma sono anzitutto un atleta e il prossimo anno ci sono i Mondiali: vi entrerò da campione olimpico e voglio uscirne da campione del mondo. Il segreto è arrivare al top della forma al momento giusto". Nonostante il successo ottenuto agli ultimi Giochi, Jacobs vuole cambiare strategia in vista della staffetta. "Voglio correre la quarta frazione (a Tokyo ha gareggiato nella seconda, tra l’apertura di Patta e la curva di Desalu), perché la gloria se la prende l’ultimo - spiega l'atleta nativo del Texas -. Fino all’anno scorso il più forte era Filippo Tortu, quindi era giusto che l’onore toccasse a lui, ma adesso i ruoli si sono invertiti: chiederò di invertire anche le posizioni in pista. Con lui c’è una sana rivalità, anche se il mio obiettivo ora è battere i numeri uno al mondo. Ho 26 anni e voglio correre oltre i 30. Bolt ha smesso a quell’età, ma aveva cominciato a vincere a 22. Adesso non vedo l’ora di riprendere ad allenarmi".