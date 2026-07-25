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Noah Lyles campione Usa dei 100 metri in 9"79: eguagliato il primato mondiale stagionale

Atletica

Noah Lyles ha conquistato il titolo nazionale statunitense eguagliando il proprio record personale: 9"79, lo stesso tempo con cui vinse l'oro olimpico a Parigi e che vale anche il primato mondiale stagionale. Alle sue spalle hanno chiuso Ronnie Baker e Kenny Bednarek. "Penso di aver dimostrato di essere ancora l'uomo più veloce del mondo", ha commentato Lyles

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Il campione olimpico Noah Lyles conquista il titolo nazionale statunitense eguagliando il proprio record personale: 9"79, lo stesso tempo con cui vinse l'oro olimpico a Parigi, che vale anche il primato mondiale stagionale. Alle sue spalle chiude Ronnie Baker, che precede di misura Kenny Bednarek: entrambi fermano il cronometro a 9"88. Quarto posto, invece, per l'ex campione del mondo Christian Coleman. "Penso di aver dimostrato di essere ancora l'uomo più veloce del mondo - ha dichiarato Lyles -. Solo perché è un anno di pausa (nel quale non ci sono né Mondiali né Olimpiadi, ndr) non significa che abbia intenzione di correre piano: questo sono io, ed essere me stesso significa essere dominante e costante".

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