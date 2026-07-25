Noah Lyles ha conquistato il titolo nazionale statunitense eguagliando il proprio record personale: 9"79, lo stesso tempo con cui vinse l'oro olimpico a Parigi e che vale anche il primato mondiale stagionale. Alle sue spalle hanno chiuso Ronnie Baker e Kenny Bednarek. "Penso di aver dimostrato di essere ancora l'uomo più veloce del mondo", ha commentato Lyles

Il campione olimpico Noah Lyles conquista il titolo nazionale statunitense eguagliando il proprio record personale: 9"79, lo stesso tempo con cui vinse l'oro olimpico a Parigi, che vale anche il primato mondiale stagionale. Alle sue spalle chiude Ronnie Baker, che precede di misura Kenny Bednarek: entrambi fermano il cronometro a 9"88. Quarto posto, invece, per l'ex campione del mondo Christian Coleman. "Penso di aver dimostrato di essere ancora l'uomo più veloce del mondo - ha dichiarato Lyles -. Solo perché è un anno di pausa (nel quale non ci sono né Mondiali né Olimpiadi, ndr) non significa che abbia intenzione di correre piano: questo sono io, ed essere me stesso significa essere dominante e costante".