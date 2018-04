Grande equilibrio al termine del primo giro dello Zurich Classic, torneo del PGA Tour che si disputa sul percorso del TPC Louisiana di New Orleans e che per il secondo anno consecutivo adotta il format con i giocatori raggruppati in coppie (la formula, però, è quella dello stroke-play e non quella del match-play). In testa troviamo due coppie, formate dagli statunitensi Chez Reavie e Lucas Glover e dai cinesi Xinjun Zhang e Zecheng Dou, che hanno chiuso il giro di apertura a quota 60, con uno straordinario -12, dimostrando grande confidenza con il format fourball. La chiave per una prestazione così importante? La comunicazione: "Abbiamo sempre concordato le mosse, poi siamo partiti con due birdie e questo ha aiutato la nostra giornata. Siamo stati bravi con il putt e in un paio di letture", ha spiegato Glover, che in bacheca vanta anche un successo gli US Open. Splendida prova anche per i rookie cinesi, che dopo un avvio di stagione altalenante, hanno finalmente trovato continuità. Terza piazza a pari merito per sei coppie, tra cui gli inglesi Tommy Fleetwood e Chris Paisley, che hanno già vinto nel circuito europeo e che sono ancora a caccia della prima affermazione PGA del 2018. A quota 62 (-10) anche Kevin Kisner-Scott Brown e Tony Finau-Daniel Summerhays, sicuramente in lizza per un posto nelle zone alte della classifica. Sono al 21° posto con 65 (-7) Jim Furyk e David Duval, con il capitano della squadra statunitense di Ryder Cup che cerca di trascinare l'ex numero 1 del mondo, appena sette presenze nel circuito dal 2015 ad oggi, senza mai passare il taglio. 32^ piazza per Jon Rahm con Wesley Bryan, 52^ per la coppia spagnola Garcia-Cabrera Bello così come per il rientrante Brooks Koepka insieme a Marc Turnesa (1.929 al mondo), mentre il numero 2 del ranking Justin Thomas è nelle retrovie (77° con 70, -2) insieme al suo compagno Bud Cauley. Jonas Blixit e Cameron Smith difendono il titolo conquistato lo scorso anno al play-off contro Kevin Kisner e Scott Brown.