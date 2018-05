Jason Day ha conquistato il secondo successo stagionale nel PGA Tour imponendosi con 272 colpi (69 67 67 69, -12) nel Wells Fargo Championship, che si è disputato sul percorso del Quail Hollow Club (par 72) a Charlotte nel North Carolina. Il 31enne di Beaudesert, ex numero uno mondiale, ha portato a dodici i successi sul circuito comprensivi di un major ed è passato dal 14° al 7° posto nel ranking mondiale. Preso il comando nel terzo giro ha controllato la situazione nel quarto, pur andando in altalena, con sei birdie (gli ultimi due a chiudere decisivi) e quattro bogey per il parziale di 69 (-2). Per lui anche un assegno di 1.386.000 dollari. Day ha lasciato a due colpi Aaron Wise e Nick Watney (274, -10) e a quattro Bryson DeChambeau (276 (-8). Al quinto posto con 277 (-7) Phil Mickelson, Peter Uihleim e l’inglese Paul Casey e all’ottavo con 278 (-6) Patrick Reed. Ha ottenuto un ottimo 16° posto Francesco Molinari con 281 (70 72 68 71, -3). Chicco, reduce da un breve stop per un dolore a una spalla, ha mantenuto la posizione acquisita dopo 54 buche con quattro birdie e quattro bogey per il 71 del par. In complesso una gara con buoni momenti, qualche incertezza e un risultato che lo ha fatto salire di un gradino nella classifica mondiale (30°). Ha invece ceduto nettamente Tiger Woods, da 31° a 55° con 286 (71 73 68 74, +2). L'ex numero 1 del mondo è apparso piuttosto falloso e ha lasciato i fans delusi dopo l’impennata nel terzo turno. Nel suo score nessun birdie e tre bogey (74, +3). Stesso punteggio di Molinari per il nordirlandese Rory McIlroy, a metà classifica Justin Thomas, numero due mondiale, e Rickie Fowler, 21.i con 282 (-2), e in bassa Brooks Koepka, il tedesco Martin Kaymer e l’inglese Tyrrell Hatton, 42.i con 285 (+1). Da giovedì 10 maggio a domenica 13 Francesco Molinari, Tiger Woods e quasi tutti i migliori giocatori al mondo saranno impegnati nel The Players Championship, sempre in diretta esclusiva su Sky Sport HD.