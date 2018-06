I migliori giocatori al mondo di golf si sfidano allo US Open (14-17 giugno), secondo major stagionale. A Southampton (New York) ci saranno tutti i big: da Dustin Johnson (tornato in vetta alla classifica mondiale) a Justin Thomas passando per Tiger Woods e Francesco Molinari. Sul percorso dello Shinnecock Hills GC non mancherà davvero nessuno. Tantissimi i giocatori pronti ad aggiudicarsi un torneo arrivato alla 118esima edizione, con Brooks Koepka che proverà a bissare il successo dello scorso anno. Tra i favoriti al titolo pure Justin Rose, Jordan Spieth, Jon Rahm, Rory McIlroy, Rickie Fowler, Jason Day e Hideki Matsuyama: sul green ci sarà tutta la Top 10 mondiale del golf, senza dimenticare Paul Casey, Tommy Fleetwood, Patrick Reed (campione Masters), Marc Leishman, Sergio Garcia, Alex Noren, Henrik Stenson, Bubba Watson e Francesco Molinari (unico azzurro in gara), che allo US Open, dopo aver trionfato nel BMW PGA Championship e rimediato un secondo posto all'Open d'Italia (primi due appuntamenti delle Rolex Series European Tour), proverà a inseguire il primo successo in un major per entrare definitivamente tra i big mondiali. Chicco è stato eletto "golfista del mese" di maggio dall'European Tour. Un plebiscito ha decretato la nomina dell'azzurro, che s'è aggiudicato l'importante riconoscimento con il 62% dei voti, la percentuale più alta di quest'anno. Il piemontese ha superato la concorrenza dello spagnolo Adrian Otaegui, che ha ottenuto il 18% delle preferenze. L'impresa di Wentworth, dove Molinari ha sconfitto Rory McIlroy (ex numero 1 al mondo), è entrata nella leggenda.

L'attesa per Woods

Il protagonista più atteso, neanche a dirlo, sarà Tiger Woods. La leggenda californiana, che tornerà a giocare lo US Open tre anni dopo la sua ultima apparizione a Chambers Bay (e che soggiornerà sul suo yacht da 20 milioni di dollari), vuole il poker dopo successi 2000, 2002 e 2008, che gli permetterebbe di raggiungere Willie Anderson, Bobby Jones, Ben Hogan e Jack Nicklaus, che con 4 vittorie a testa detengono il record di trionfi nel torneo. Nel field stellare, pure Phil Mickelson, Ernie Els e Jim Furyk (capitano della selezione statunitense alla prossima Ryder Cup francese, 28-30 settembre), Tyrrell Hatton, Martin Kaymer, Webb Simpson, Bryson DeChambeau, Rafa Cabrera Bello, Ian Poulter e Pat Perez. E' tutto pronto per la 118esima edizione dello US Open, un torneo che metterà di fronte tutte le star del golf.