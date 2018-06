Doppio appuntamento con il grande golf su Sky Sport, con il Quicken Loans National e l'Open di Francia. Francesco Molinari partecipa al Quicken Loans National, torneo del PGA Tour in programma sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm, a Potomac nel Maryland, dove tornerà in campo anche Tiger Woods. L’azzurro, che ha scelto questa settimana di giocare negli Stati Uniti, attualmente entrerebbe nella compagine europea di Ryder Cup in entrambe le speciali graduatorie (European Points e World Points). Il torinese è in ottima forma e ha le carte in regola per ritagliarsi un ruolo da protagonista, mentre Tiger proseguirà il suo percorso verso la condizione migliore, ma con alle spalle l’US Open concluso al taglio. Difende il titolo Kyle Stanley, 30enne di Gig Harbor (Washington), due titoli nel circuito, in un field che comprende Rickie Fowler, Jimmy Walker, Billy Horschel, l’australiano Marc Leishman, il canadese Adam Hadwin, il coreano Byeong Hun An e il thailandese Kiradech Aphibarnrat. Ricco il montepremi, che ammonta a 7.100.000 dollari.

Il Quicken Loans National, in esclusiva e in alta definizione su Sky:

giovedì 28 giugno dalle ore 22 (Sky Sport 3 HD)

venerdì 29 giugno dalle ore 22 (Sky Sport 2 HD)

sabato 30 giugno dalle ore 21 (Sky Sport 2 HD)

domenica 1 luglio dalle ore 21 (Sky Sport 2 HD)