Partenza a razzo di Francesco Molinari nel Quicken Loans National, torneo del PGA Tour in programma sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm, a Potomac nel Maryland. L'azzurro, che ha disertato l'Open di Francia, ha chiuso il primo giro al 10° posto grazie a un brillante 67 (-3), frutto di un bogey alla 5 e quattro birdie nelle ultime 9 buche. Una seconda parte di giornata da incorniciare per Chicco, che al momento entrerebbe nella compagine europea di Ryder Cup in entrambe le speciali graduatorie (European Points e World Points). Decisamente peggio ha fatto Tiger Woods. L'ex numero 1 del mondo, reduce dall'eliminazione al taglio allo US Open, ha chiuso a par in 70, score che gli vale la 48esima piazza. La Tigre ha pagato a caro prezzo un triple bogey alla 6. In testa, grazie a un giro strepitoso da 63 (-7) troviamo gli statunitensi Landy e Spaun, seguiti a una lunghezza (64, -6) dai connazionali Horschel e Putnam. Ricco il montepremi, che ammonta a 7.100.000 dollari.

