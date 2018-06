Prosegue lo straordinario momento di forma di Francesco Molinari, quarto al termine del secondo giro del Quicken Loans National, torneo del PGA Tour in programma sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm, a Potomac nel Maryland. L'azzurro, che ha disertato l'Open di Francia, ha chiuso il secondo giro grazie a un fantstico 65 (-5), frutto di cinque birdie alla 2, 5, 10, 13 e 14. Un'altra seconda parte di giornata da incorniciare per Chicco, che al momento entrerebbe nella compagine europea di Ryder Cup in entrambe le speciali graduatorie (European Points e World Points). Molinari ha uno score di 132 (67 65, -8) ed è a una sola lunghezza dal trio di testa, formato dagli statunitensi Gay, Armour e Hossler (131, -9). Splendida rimonta anche per Tiger Woods, che dopo una partenza tentennante (par), ha chiuso il secondo giro con lo stesso score di Molinari (65, -5), che gli vale l'11° posto a 135 (-5). Per la Tigre, che ha regalato un paio di colpi da antologia, sette birdie e due bogey.

