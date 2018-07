Francesco Molinari è a un passo dal suo primo, storico, trionfo nel circuito PGA. Chicco è infatti in testa al termine del terzo giro del Quicken Loans National, torneo del PGA Tour in programma sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm, a Potomac nel Maryland. L'azzurro, che ha disertato l'Open di Francia proprio per partecipare al torneo statunitense, ha chiuso il terzo giro con un altro fantstico 65 (-5), bissando quello del venerdì, frutto di sei birdie alla 1, 6, 9, 12. 17 e 18 e di un bogey alla 8. Un'altra giornata da incorniciare per Chicco, che al momento entrerebbe nella compagine europea di Ryder Cup in entrambe le speciali graduatorie (European Points e World Points) e che dopo il trionfo a Wentworth e il secondo posto nell'Open d'Italia, va a caccia della sua prima afferazione nel circuito PGA. Molinari ha uno score di 197 (67 65 65, -13) ed affiancato in testa dal sorprendente messicano Abrham Ancer, che ha fatto registrare un venerdì da recod con 62 (-8). Seguono a una sola lunghezza gli statunitensi Blair e Armour. Ancora un buon giro per Tiger Woods, che dopo una partenza tentennante (par), ha chiuso la terza giornata a 68 (-2), che gli vale il decimo posto a 203 (-7). Per la Tigre sei birdie ma anche quattro bogey.

Il Quicken Loans National, in esclusiva e in alta definizione su Sky:

domenica 1 luglio dalle ore 21 (Sky Sport 2 HD)