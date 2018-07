Il periodo d'oro della famiglia Molinari contagia anche Edoardo, in gara al Dubai Duty Free Irish Open (5-8 luglio), il quarto degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, in programma al Ballyliffin GC, nella Contea di Donegal in Irlanda. Dodo è stato infatti protagonista del colpo del torneo, imbucando una strepitosa hole in one alla 14 da 200 yards, che purtroppo non gli è stata sufficiente per superare il taglio dopo un inizio di torneo complicatissimo. In testa, dopo 36 buche, troviamo sempre il neozelandese Ryan Fox con 136 colpi, che è stato raggiunto dal francese Pavon e dal sudafricano Van Rooyen. Seconda piazza, a una lunghezza, per lo svedese Lagergren. Male Rory McIlroy, 30° con 143, raggiunto in classifica dallo spagnolo Jon Rahm. Tra gli azzurri, grande giornata per Renato Paratore, che ha rimontato fino al 142 (-2). Passa il taglio anche Matteo Manassero (144, par), mentre sono fuori Pavan, Bertasio ed Edoardo Molinari.