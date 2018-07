Erik Van Rooyen ha preso il largo al Dubai Duty Free Irish Open, il quarto degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, in programma al Ballyliffin GC, nella Contea di Donegal in Irlanda. Il sudafricano ha chiuso il terzo giro a quota 66 (-6), portando il suo totale a 202 (-14). Van Rooyen guida con quattro lunghezze di vantaggio sul neozelandese Ryan Fox e sullo svedese Joakim Lagergren (206, -10). Rimonta che sembra tardiva per lo spagnolo Jon Rahm (210, -6), mentre Rory McIlroy è definitivamente fuori dai giochi (33°, -1). Molto staccati gli unici due azzurri ancora in gara: Renato Paratore è 51° dopo un giro tremendo da 75 (+3), che lo ha portato a 217 (+1), Matteo Manassero è addirittura 70° a 220 (+4). Fuori al taglio Pavan, Bertasio ed Edoardo Molinari, quest'ultimo autore nel secondo giro di una spettacolare hole in one.