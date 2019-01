Non decolla il fine settimana di Francesco Molinari, impegnato nel Sentry Tournament of Champions, evento del PGA Tour di golf destinato ai vincitori 2018 sul massimo circuito americano. A Kapalua, nell'isola di Maui, il torinese ha chiuso il terzo giro a par 73 (due eagle e altrettanti birdie), portando il suo totale a 217 (-2): uno score che gli ha fatto perdere quattro posizioni rispetto al giorno prima, assestandolo in 21^ piazza. Prosegue invece la cavalcata dello statunitense Gary Woodland, che ha fatto segnare un 68 che lo tiene saldamente in testa al leaderboard con 202 (-17), con tre colpi di vantaggio su un Rory McIlroy in costante crescita (205, -14). Terza piazza per l'australiano Marc Leishman (206, -13), quarta a pari merito per Schauffele e DeChambeau (-12). Risale in ottava posizione il campione in carica Dustin Johnson, mentre continua a deludere il numero 1 del mondo Brooks Koepka, 29° con uno score di 219, a ben 17 lunghezze dalla vetta.