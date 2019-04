Golf, Augusta Masters 2019: storia e risultati di Francesco Molinari

Francesco Molinari è stato accolto come una stella al Masters Tournament, primo major del 2019 al via giovedì ad Augusta, in Georgia (diretta esclusiva Sky Sport Golf HD). Il Club più prestigioso del mondo ha riservato un trattamento da big al torinese, che nel 2018 ha centrato il suo primo major all'Open Championship e ha trascinato a suon di record l'Europa al trionfo in Ryder Cup. Non tutti sanno, però, che Chicco ha fatto il suo debutto al Masters in abito bianco nel 2006. Non da protagonista in campo ma al fianco del fratello Edoardo in qualità di caddie. Sono passati tredici anni da allora e adesso il torinese sogna d'indossare la giacca verde, quella riservata ai vincitori del torneo major più affascinante nella storia del golf. Molinari, ora tra i migliori interpreti della disciplina e numero 7 del world ranking, ha sempre ricordato con orgoglio e risate la prima volta ad Augusta con "Dodo", in Georgia in veste di detentore del titolo dello U.S. Amateur Championship. "Fu un'esperienza bellissima ed emozionante, nata per via di una promessa", raccontò nel 2018 all'Ansa il campione della Race to Dubai. Il tutto al fianco del mito di sempre, Tiger Woods, all'epoca campione in carica. "Vederlo giocare fu incredibile", ha detto. E poi le notti nel "Crow's nest", la foresteria dell'Augusta National, con il re della Ryder Cup di Parigi che ha iniziato la sua esperienza in Georgia in punta di piedi e ora sogna di guardare tutti dall'alto verso il basso.

Molinari, i risultati al Masters

La vittoria nell’Arnold Palmer Invitational, il terzo posto al WGC Dell Match Play e l’ottima condizione di forma fanno di Chicco uno dei favoriti alla vigilia. “Con il successo nell’Open Championship ho coronato uno dei miei sogni della carriera sportiva, ma voglio continuare a migliorare ancora, a partire dal Masters", ha dichiarato recentemente l’azzurro. Le premesse per un grande Masters ci sono tutte. Il torinese sarà all’ottava presenza con un 19° posto nel 2012 e il 20° lo scorso anno quali migliori risultati. Per i bookmakers il grande favorito alla vittoria del Masters Tournament è Rory McIlroy: il trionfo dell'ex numero uno al mondo, che con il successo ad Augusta completerebbe il Grande Slam, per gli analisti delle scommesse vale 8 volte la posta. Nella lista compare anche Francesco: il secondo trionfo major in carriera del "re" della Ryder Cup 2018 moltiplica 25 volte l'importo giocato. Molinari giocherà i primi due round al fianco del britannico Tyrrell Hatton e dello spagnolo Rafa Cabrera Bello: giovedì scenderà in campo alle 13.16 locali, le 19.16 italiane.