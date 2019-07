Non è iniziato nel migliore dei modi l'Open Champioship per FRancesco Molinari che ha girato in ritardo con 74 colpi e +3 sul par dopo la prima giornata. Male anche McIlroy (+8) e Woods (+7). Discreta giornata, invece, per Bertasio e Pavan. L'Open Championship è in diretta su Sky Sport The Open (canale 205) fino a domenica 21 luglio

