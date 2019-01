Un'offesa razzista pronunciata dal genitore di una giocatrice ospite verso il preparatore atletico della squadra di casa: è quanto denuncia la Rari Nantes Bologna, squadra di pallanuoto femminile di Serie A2, all'indomani della sfida di campionato contro la Pallanuoto Trieste. Il genitore, ha spiegato la società bolognese in una nota ufficiale, "ha apostrofato il nostro preparatore atletico cubano, di colore, con la frase 'Negro di m...'. Non è accettabile - si aggiunge - il ripetersi di offese razziste durante una partita di pallanuoto femminile, che è uno sport dilettantistico e non sopportabile che chi si macchia di questi comportamenti, che sono reati, sia un genitore". La Rari Nantes ha annunciato che affiancherà Sotolongo, il preparatore atletico, "in ogni azione che riterrà opportuno intraprendere". Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, gli animi si erano già scaldati tra il preparatore, Hector Cuesta Sotolongo, e un altro genitore di un'atleta ospite. L'intervento del servizio d'ordine sembrava aver riportato la calma ma proprio in quel momento è piovuta l'offesa dal pubblico. "Cosa farò? Sono rimasto colpito - ha spiegato Sotolongo - Voglio riflettere con calma, parlare con la società e decidere il da farsi".