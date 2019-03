La scena delle finali di Coppa Italia ci ha consegnato l’ennesima conferma: in questo momento la Pro Recco è “inaffrontabile”. Troppo forte, troppo avanti. Nessuno, in Italia e in Europa, riesce ad arginarne lo strapotere, nessuno pare poter tenere il livello della sua pallanuoto. Domenica scorsa, a Bari, la squadra di Ratko Rudic ha alzato la 14esima Coppa Italia della sua storia, la settima consecutiva, dopo una partita semplicemente perfetta e il 10-3 finale è stato il segno di questa schiacciante superiorità, ancor più impressionante perché ottenuto contro i tostissimi rivali di sempre e che, in questa stagione, pur battuti, l’aveva fatta soffrire sia in Champions League che in campionato.

“Una delle migliori partite della stagione”, l’ha definita Rudic (è il suo primo trofeo da allenatore di club). E il peggior avvertimento per il Barceloneta che aspetta lo squadrone del croato per riaccendere il motore della Coppa Campioni.

A Torino, tutto esaurito già da giorni alla piscina dello stadio Monumentale, a pochi passi dallo stadio “Grande Torino”, la Pro Recco cerca la decima vittoria consecutiva del girone contro un’altra delle favorite per la vittoria finale ma già ampiamente battuta a casa sua, nella gara d’andata di metà dicembre. A quella sera appartiene il ricordo dell’unico parziale sbagliato dalla Pro Recco in questa stagione: l’1-6 subito nel tempo dopo aver però annichilito i catalani nei primi due e prima di chiudere definitivamente nel quarto, per il 15-11 definitivo. Una piccola ombra in mezzo a tanta luce.

Si sfideranno i due migliori attacchi di questa Champions League (127 gol per i campioni d’Italia, 100 per la squadra di Jesus Martin che, però, ne ha incassati 24 in più), si riannoderanno le storie di grandi ex, Gonzalo Echenique e Felipe Perrone, di sicuro la vasca torinese ribollirà di pallanuoto spettacolare.

Di là una buonissima squadra, di qua la migliore di tutte. Appuntamento su Sky Sport Uno venerdì 15 marzo dalle 20.30.