I tabellini

AN Brescia-CN Posillipo 9-7

AN Brescia: Del Lungo, Garrozzo, C. Presciutti 1, Figlioli 1, Gallo 1, Rizzo 1, Muslim 1, Nora 2, N. Presciutti 1, Bertoli 1, Janovic, Vukcevic, Morretti. All. Bovo.

CN Posillipo: Sudomlyak, Kopeliadis, Di Martire, Picca, Mattiello 1, Di Martire, Marziali 1, Rossi, Papakos, Scalzone, Manzi 3, Saccoia 2, Negri. All. Brancaccio.

Arbitri: Paoletti e Ercoli.

Note: parziali 2-2, 2-1, 3-2, 2-2. Usciti per limite di falli Saccoia (P) a 1'35, Janovic (B) a 1'58, Figlioli (B) a 5'03 e Bertoli (B) a 6'00 del quarto tempo. Superiorità numeriche: AN Brescia 8/15, CN Posillipo 6/12. Ammoniti per proteste il tecnico Bovo (B) a 5'44 del secondo tempo e Brancaccio (P) a 2'24 del quarto tempo. Negri (P) in porta dall'inizio. Spettatori 500 circa.

Pro Recco-Sport Management 11-3

Pro Recco: Tempesti, Di Fulvio 1, Bodegas, Bukic 1, Molina Rios 1, Velotto 1, Aicardi 1, Echenique 3, Figari 1, Filipovic 1, Ivovic, Renzuto Iodice 1, Bijac. All. Rudic.

Sport Management: Lazovic, Dolce, Marchetti, Alesiani, Fondelli 1, Di Somma, Drasovic 1, Bruni, Mirarchi, Luongo 1, Casasola, Valentino, Nicosia. All. Baldineti.

Arbitri: Petronilli e Lo Dico.

Note: parziali 4-0, 3-1, 2-2, 2-0. Uscito per limite di falli Renzuto Iodice (R) a 6'01 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Pro Recco 4/8, Sport Management 1/11. Ammonito per proteste il tecnico Rudic (R) a 2'51 del quarto tempo. Bijac (R) in porta dall'inizio, sostituito da Tempesti a 5'18 del quarto tempo. Spettatori 500 circa.