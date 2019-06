Pallanuoto, Len Champions League: i quarti di finale in LIVE streaming

Hannover ospita l'evento clou del 2019 della pallanuoto europea, le Final 8 di Champions League (diretta su Sky Sport Arena). C'è tanto azzurro nella vasca tedesca, con ben tre formazioni italiane impegnate. Si comincia alle 17.30 con la Sport Management, che affronta il Barceloneta. Avversario ostico per la squadra di Baldineti, che ha già ampiamente fatto il suo dovere raggiungendo le Final 8. Sognare però non costa nulla, anche se gli spagnoli hanno chiuso il proprio girone solamente alle spalle della Pro Recco dei record e sono storicamente tra le favorite alla vittoria finale. Chi vince affronta venerdì in semifinale la vincente di Jug Dubrovnik-Ferencvaros.

Pro Recco-Hannover alle 19

Quattordici vittorie consecutive, miglior attacco (197 gol segnati) e miglior difesa in assoluto: la Pro Recco si presenta con questo biglietto da visita alle Final 8, a caccia della sua nona Coppa dei Campioni, la prima dal 2015. Fresca di vittoria dello scudetto, la formazione di Rudic affronta i padroni di casa dell'Hannover, qualificati di diritto in quanto società ospitante, che può contare anche sul grande ex Giorgetti.

Olympiacos-Brescia alle 20.30

Servirà un'impresa a Brescia per qualificarsi alla semifinale di Champions League: ad attendere la squadra di Bovo c'è infatti l'Olympiacos campione d'Europa in carica dopo il trionfo di Genova 2018 ai danni della Pro Recco. Terza nel proprio girone, la formazione lombarda è stata protagonista di una stagione in cui ha fatto soffrire anche le big europee: l'obiettivo è ripetersi anche nel quarto di finale con i greci.