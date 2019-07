Federica Pellegrini è tornata in acqua per le batterie dei 100 stile, senza riuscire a passare il turno delle batterie. Ha dormito solo 3 di notte perché tra cerimonia di premiazione e antidoping ieri è tornata in albergo a mezzanotte ed ha successivamente voluto rivedere la gara sei suoi 200 stile con l'allenatore Matteo Giunta per una analisi video.



Questa mattina, dunque, la Divina a corto di forze chiude le due vasche in 54"68, il 22esimo tempo, fuori dalle prime 18 che accedono in semifinale. La più veloce è stata l'oro olimpico in carica la statunitense Simone Manuel in 53"10 davanti alla primatista mondiale Sarah Sjostroem (53"11). Il Mondiale di Federica non è finito, tornerà in acqua ancora nelle due staffette miste sabato e domenica.



Non sono riusciti a superare lo scoglio delle batterie Martina Carraro, bronzo nei 100 rana a Gwangju, che nella gara a lei non congeniale dei 200 rana chiude 18^. La 25enne genovese fidanzata di Scozzoli ci riproverà nei 50 rana. Fuori anche Luca Pizzini nei 200 rana maschili, 21°. Unico azzurro ad andare avanti nelle batterie del mattino Matteo Restivo, il 28enne studente di medicina si qualifica per le semifinali dei 200 dorso con il decimo crono (1'57"67).