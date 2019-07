In attesa di provare a qualificarsi all’Olimpiade di Tokyo 2020 in coppia con Francesca Dallapé, Tania Cagnotto sta trascorrendo con la famiglia le vacanze in sardegna: la bolzanina ha postato su Instagram alcuni tuffi in sincro da una barca insieme con i suoi famigliari: con papà Giorgio, con la mamma Carmen e il marito Stefano Parolin. "Quale sincro preferite?", chiede Tania ai suoi fan, prima di annunciare per il prossimo anno un tuffo con la figlia Maya

PALLANUOTO, SETTEBELLO CAMPIONE DEL MONDO

IL CT CAMPAGNA: "RESI ORGOGLIOSI GLI ITALIANI"