Il legale: "Abbiamo chiesto 10 milioni di risarcimento"

"Una sentenza severa per Manuel c’è già stata: la consulenza medica che ha sancito per lui la paralisi delle gambe. Abbiamo chiesto 10 milioni di euro di risarcimento". Lo ha affermato l'avvocato Massimo Ciardullo, legale di Bortuzzo. "Sono soldi che la famiglia Bortuzzo probabilmente non vedrà mai, e il danno subito dal giovane, la cui vita è ormai sconvolta, non può essere calcolato in base alle normali tabelle", ha aggiunto il legale.