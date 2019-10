ll progetto di crescita di Benedetta Pilato, come atleta ma prima ancora come adolescente, è all’insegna della protezione e dell’equilibrio. La vicecampionessa del Mondo continuerà a vivere a Taranto ma allo stesso tempo realizza un sogno covato da anni, lo testimonia la foto qui sotto scattata nel 2017, una Benedetta 12enne indossa la cuffia con lo stemma Aniene, se l'era fatta regalare come gadget e ne andava fiera. D’ora in poi con questa cuffia gareggerà ufficialmente in qualità di atleta della squadra più vincente in Italia. "Sono felice dell’opportunità che mi è stata offerta dal Circolo Canottieri Aniene, sono onorata di farne parte. Nonostante io sia giovanissima loro hanno riposto fiducia in me e questo mi inorgoglisce. E ringrazio la società Fimco Sport per tutto ciò che ha fatto fino a qui”, commenta la Pilato. Il tesseramento della ragazza baby campionessa prodigio non è stato esente da polemiche, un dirigente pugliese ha alzato i toni parlando addirittura di “scippo”, termine spregiativo che deve poggiare su fondamenta reali altrimenti rischia di passare per una parola spropositata, usata con troppa leggerezza, soprattutto se coinvolge una 14enne. Esistono dei doveri quando si parla pubblicamente di minori, noi giornalisti dobbiamo rispettare La Carta di Treviso, codice deontologico del 1990 dell'Ordine, la categoria dei dirigenti sportivi non prevede un simile protocollo ma esiste il buonsenso di scegliere con maggiore responsabilità la comunicazione verbale. “Non è stato uno scippo, tutt’altro”, puntualizza Vito D’Onghia l’allenatore che segue la Pilato fin da quando aveva quattro anni. “Insieme a Benny e ai suoi genitori abbiamo fatto una scelta ragionata e ponderata proprio per metterla nelle condizioni di potersi allenare nella sua città. Benedetta non si sposta di una virgola, anzi paradossalmente rispetto allo scorso anno ci avviciniamo perché i nostri allenamenti di svolgeranno non più a Pulsano ma nella piscina a Taranto che è proprio a due passi dal Liceo in cui Benny frequenta il secondo anno scolastico”.