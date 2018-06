Non chiamatela wonder woman. Elisa Di Francisca torna in pedana a distanza di 22 mesi con tanta emozione e pure paura. La sua ultima gara era stata la finale olimpica di Rio e da allora la jesina ha rivoluzionato la sua vita con l’arrivo del piccolo Ettore nato nel luglio 2017. Ha vinto tutto, due ori e un argento olimpico solo per citare le conquiste più lucenti, non ha più nulla da dimostrare ma solo la voglia di mettersi in gioco e soprattutto di essere un esempio per i giovani. Il compagno Ivan la segue a bordo pedana, incitandola, con Ettore che nel passeggino è ancora troppo piccolo per capire l’importanza del rientro agonistico della mamma. Elisa si ferma ai quarti di finale, sconfitta da Valentina De Costanzo, ma comunque soddisfatta delle sensazioni e delle stoccate. “E’ cambiato tutto, ora che c’è Ettore non me la prendo più per tante cose. Mi basta vederlo e abbracciarlo. Ho avuto paura di non riuscire a fare entrambe le cose, la mamma e l’atleta, invece si può fare tutto. Ovviamente non mi alleno più come una volta, punto più sulla qualità. L’obiettivo è sempre quello dei cinque cerchi, magari ci scappa una gara giapponese come si deve a Tokyo”.