Giornata ricca di medaglie e soddisfazioni per la spedizione azzurra ai mondiali di scherma di Budapest, che raccoglie tre bronzi grazie ad Andrea Santarelli nella spada e al duo Di Francisca-Errigo nel fioretto femminile. Il 26enne di Foligno, da tempo trasferitosi a Milano per allenarsi con il maestro Andrea Candiani, ha eliminato ai quarti il francese Yannick Borel, bicampione del mondo, conquistando poi il terzo posto dopo essersi arreso per 15-8 contro l’ungherese Siklosi. Stessa sorte delle due stelle del fioretto femminile azzurro, che sognavano una finale per l'oro tutta con il marchio Italia e si sono entrambe fermate a un passo dalla finale. Arianna Errigo ha dovuto abbandonare il sogno di cimentarsi nella doppia arma, fioretto e sciabola, dopo che il TAS – Tribunale Arbitrato dello Sport- di Losanna ha rigettato un mese fa il ricorso da lei presentato contro la Federazione Italiana e quella Internazionale. Proprio a Budapest la Errigo conquistò il suo primo oro mondiale nel 2013, cui fece seguire il bis l’anno successivo a Kazan. La sorpresa in negativo è stata invece l’eliminazione al primo turno della campionessa del Mondo Alice Volpi per mano della più che abbordabile spagnola Diaz. Un assalto completamente a vuoto quello della 26enne toscana allieva di Giovanna Trillini. Fuori al primo turno gli spadisti Enrico Garozzo, Marco Fichera (battuto proprio dal francese Borel) e Gabriele Cimini.