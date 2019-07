Il softball su Sky. Per la prima volta Sky Sport trasmetterà le partite della Nazionale italiana di softball, impegnata nella qualificazione olimpica softball Europa/Africa, alla ricerca di un pass per Tokyo 2020. Le azzurre, che solo pochi giorni fa si sono laureate campionesse d'Europa vincendo a Ostrava in finale contro l'Olanda, vanno alla ricerca dell'unico posto a disposizione di una Nazionale europea o africana nel torneo che si giocherà ad Utrecht dal 23 al 27 luglio. L'Italia, inserita nel girone B, come testa di serie per aver vinto l'Europeo (l'altra testa di serie è proprio l'Olanda, nel raggruppamento A, quale Paese ospitante), nel gruppo di qualificazione dovrà vedersela con Botswana, rappresentante del continente africano, Francia e Repubblica Ceca, rispettivamente sesta e quarta nel torneo continentale di Ostrava. Nel girone A insieme all'Olanda ci saranno invece Gran Bretagna, Spagna e Sud Africa.

Il calendario

Le Azzurre giocheranno le tre partite di qualificazione in questo ordine: martedì 23 luglio, ore 13.00 Italia-Botswana (Sky Sport Arena); mercoledì 24 luglio, ore 16.00 Italia-Repubblica Ceca (Sky Sport Arena); giovedì 25 luglio, ore 10.00 Francia-Italia (Sky Sport Arena).