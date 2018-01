Atteso un summit a Londra per decidere la strategia di mercato della Roma. Probabile una cessione in casa giallorossa: Bruno Peres, Emerson Palmieri e Castan i nomi in uscita, ma non sono da escludere delle sorprese. Per il mercato in entrata piace Manea del Cluj, terzino destro classe 1997

