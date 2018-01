Dressen vince a sorpresa a Kitz, secondo Feutz

Favorito da un momentaneo arrivo del sole, e da una migliore visibilità, il tedesco Thomas Dressen, 24 anni e al primo successo in carriera, ha vinto a sorpresa - con il tempo di 1'56"15 - la discesa sulla leggendaria Streif a Kitzbuehel, la pista più famosa e difficile del mondo. Al secondo posto lo svizzero Beat Feuz (1'56"35), che già pensava a festeggiare di nuovo dopo il trionfo di una settimana fa a Wengen. Terzo l'austriaco Hannes Reichelt (1'56"56), che è riuscito a salvare l'onore dei padroni di casa. Caduto senza danni Christof Innerhofer, miglior azzurro è risultato Peter Fill, vincitore due stagioni fa, 9° in 1'57"41. Poi c'è, pettorale 44 e miglior risultato in carriera, il veneto Emanuele Buzzi 11° in 1'57"60. Dominik Paris - vincitore l'anno scorso e nel 2013, ha chiuso invece all'11° posto, 1'57"79.



L'attesissimo azzurro Matteo Marsaglia - primo e terzo tempo nelle due prove cronometrate, nonostante il pettorale altissimo - è sceso da 49°, ma con il cielo completamente chiuso: per lui solo il tempo di 1'58"80. L'arrivo per un paio di minuti del sole poco prima della partenza di Dressen con il pettorale 19 ha cambiato decisamente le condizioni di gara, dominate sino ad allora da nuvole basse e visibilità precaria che non consentiva di distinguere bene il duro e mosso fondo della Streif. L'ultimo tedesco a vincere su questa pista era stato Sepp Ferstl nel lontano 1979 e suo figlio Josephera oggi in gara chiudendo, con cielo coperto, solo in 1'58"64, lontano dai migliori. Domani a Kitzbuehel è in programma lo slalom speciale. Gli azzurri Stefano Gross, Manfred Moelgg, Patrick Thaler e Riccardo Tonetti puntano a un risultato di prestigio. Ma dovranno vedersela sopratutto con il supercampionissimo locale Marcel Hirscher che sta dominando anche questa stagione.